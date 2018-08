Chinesischer Automarkt im Juli mit Rückgang - Erhöhte Zölle auf US-Autos

Der US-chinesische Handelsstreit scheint sich immer mehr auch auf den chinesischen Automarkt auszuwirken. Die Verkäufe von Passagierwagen gingen im Juli im Vorjahresvergleich um 5,4 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Mittwoch in Peking mitteilte. Zu den Pkw zählt der Verband auch Stadtgeländewagen (SUVs) und Mini-Vans. Bei den auch in China beliebten SUVs gab es im Juli einen Rückgang von 6,9 Prozent auf 639 725 Autos.