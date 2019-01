Chinesischer Grossaktionär Geely dementiert Verkauf von Daimler-Aktien

(Ausführliche Fassung) - Der chinesische Autokonzern Geely hat Berichten widersprochen, wonach der Grossaktionär seinen Anteil am Autobauer Daimler deutlich gesenkt haben soll. "Als langfristiger Investor hat Zhejiang Geely Holding keine Aktien verkauft", teilte das Unternehmen am Freitag im chinesischen Hangzhou mit. Der Anteil am Daimler-Konzern bleibe unverändert.