Chinesischer Mischkonzern Fosun gibt Thomas Cook weiteres Geld

Der kriselnde Reisekonzern Thomas Cook bekommt vom chinesischen Mischkonzern Fosun weitere Hilfe. Fosun werde 450 Millionen Pfund (541 Mio Franken) an frischem Kapital zuschiessen, teilte der Konzern mit Marken wie Neckermann Reisen und dem deutschen Ferienflieger Condor am Mittwoch in London mit. Des weiteren sollen Bankkredite und Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden. Im Zuge dieser Schritte würde Fosun mindestens 75 Prozent an der Reisesparte und 25 Prozent an der zuvor abgespaltenen Airline-Gruppe einschliesslich der deutschen Tochter Condor erhalten. Thomas Cook will weiter an der Börse notiert bleiben, hiess es weiter.