Chinesischer Mischkonzern Fosun will in Deutschland und Europa weiter zukaufen

Der chinesische Mischkonzern Fosun, zu dem unter anderem die Privatbank Hauck & Aufhäuser gehört, will seine Einkaufstour fortsetzen. "Wir schauen in Deutschland und in Europa nach guten Investitionsmöglichkeiten. In Deutschland sind mehrere Teams aktiv dabei, konkrete Chancen auszuloten", sagte die Vizechefin von Fosun, Kang Lan dem "Handelsblatt" (Dienstag).