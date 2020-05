Chinesischer Smartphone-Anbieter Oppo kommt mit Vodafone nach Europa

Der chinesische Smartphone-Anbieter Oppo nutzt die Probleme seines Rivalen Huawei durch US-Sanktionen für einen Angriff in Europa. In einer Kooperation mit dem Mobilfunk-Anbieter Vodafone bringt Oppo seine Geräte unter anderem nach Deutschland, Grossbritannien, Spanien und die Niederlande, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.