Chipausrüster ASML erwischt guten Jahresstart

Der niederländische Chipausrüster ASML ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Rendite hätten über den Erwartungen des Unternehmens gelegen, erklärte der Vorstandsvorsitzende Peter Wennink bei der Veröffentlichung der Zahlen des ersten Quartals am Mittwoch in Veldhoven. So erhöhte sich der Umsatz von 1,9 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp 2,3 Milliarden Euro, die entsprechende Umsatzrendite verbesserte sich von 47,6 Prozent auf 48,7 Prozent. ASML hatte Erlöse von rund 2,2 Milliarden prognostiziert. Unter dem Strich erhöhte der Konzern den Gewinn von 452 Millionen auf knapp 540 Millionen Euro.