Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat den Teilverkauf seines Zuliefergeschäfts mit Stromsteuerungschips an Apple vorzeitig abgeschlossen. Die Lizenzierung gewisser Powermanagement-Technologien und die Übertragung bestimmter Vermögenswerte an Apple sei vollzogen, wie das SDax-Unternehmen am Montag in London mitteilte. Entsprechend einer im Oktober 2018 unterschriebenen Vereinbarung erhalte Dialog insgesamt 600 Millionen US-Dollar.