Chipentwickler Dialog Semiconductor weiter im Aufwind

Der Halbleiterhersteller würde damit die Erwartungen von Analysten übertreffen, die im Schnitt mit einem Wert am unteren Ende der Bandbreite gerechnet hatten. Im dritten Quartal des Vorjahres hatten sich die Erlöse auf 384 Millionen Dollar beziffert.

Für den Verlauf des Geschäftsjahrs 2019 rechnet Dialog Semiconductor zudem weiter mit einer höheren Profitabilität. Die bereinigte Bruttomarge werde voraussichtlich über der von 2018 liegen. Im vergangenen Jahr hatte sie 48,3 Prozent betragen.

An der Börse verliehen die Zahlen der ohnehin auf einem Höhenflug befindlichen Dialog-Semiconductor-Aktie zunächst weiteren Aufwind. Kurz nach Handelsbeginn legten die Anteilsscheine um fast zwei Prozent zu und notierten bei 40,83 Euro. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit Herbst 2017. Zuletzt notierten sie noch 1,4 Prozent im Plus.

Zwischen April und Ende Juni verzeichnete der Zulieferer für Smartphonehersteller eine bereinigte Bruttomarge von 49,7 Prozent und lag damit um 1,4 Prozentpunkte über dem Vergleichswert des Vorjahres. Im laufenden dritten Quartal rechnet der Konzern mit einer Marge auf diesem Niveau.

Aus Sicht von Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan wächst das Halbleiterunternehmen unerwartet stark im Geschäft mit Chips fürs Energiemanagement für den Kunden Apple . Zudem liege die Umsatzprognose über den Erwartungen, befand er.

Achal Sultania von der Credit Suisse verwies zudem darauf, dass die in Aussicht gestellte bereinigte Bruttomarge und auch die angepeilten Erlöse für das laufende dritte Quartal positiv überrascht hätten. Händler sprachen in ersten Kommentaren ebenfalls von einem guten Abschneiden.

Für das Geschäftsjahr rechnet Dialog Semiconductor dagegen weiter mit einem Umsatzrückgang. Im Vergleich zum Vorjahr soll der bereinigte Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken. Dialog hatte bereits Mitte Juli die Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt und dabei sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis positiv überrascht.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal waren die Erlöse vor allem dank eines einmaligen Lizenzgeschäfts mit dem Grosskunden Apple um rund 63 Prozent auf 482 Millionen Dollar geklettert. Das operative Ergebnis lag bei 217 Millionen Dollar nach 26,2 Millionen vor einem Jahr.

Unter dem Strich stand für Dialog Semiconductor ein Überschuss von 170 Millionen Dollar - und damit fast das Zehnfache des Vorjahres. Das britisch-deutsche Unternehmen hatte bereits Anfang Mai zuversichtlich auf das zweite Quartal geblickt und mit einem anziehenden Geschäft gerechnet.

Unternehmenschef Jalal Bagherli zeigte sich mit dem bisherigen Jahres- und Quartalsverlauf überaus zufrieden. Alle Geschäftssegmente hätten profitabel gewirtschaftet. Dialog Semiconductor wolle weiter gezielt in die Erweiterung seines Produktportfolios investieren und seine Technologie in neue Märkte bringen, kündigte Bagherli an.

Der Chipentwickler hatte Anfang April sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in weiten Teilen an Apple verkauft. Das Unternehmen will sich unabhängiger von dem iPhone-Hersteller machen, von dem im vergangenen Jahr rund drei Viertel aller Erlöse stammten.

In einigen Jahren soll Apple nur noch für höchstens 40 Prozent des Konzernumsatzes stehen. Dialog will dabei verstärkt um andere Kunden werben und sich neben dem Mobilgerätegeschäft auf weitere wachstumsträchtige Bereiche konzentrieren - wie etwa das Internet der Dinge oder das Geschäft mit Autochips.

Die Furcht vor einem Wegbrechen der Apple-Geschäfte war auch der Grund für den Absturz der Dialog-Aktie seit November 2017 bis zum vergangenen Sommer. Inzwischen hat sich der Kurs aber wieder kräftig erholt. Seit Jahresbeginn hat die Dialog-Aktie rund 80 Prozent an Wert gewonnen.

Sie gehört damit zu den besten Titeln im Index der mittelgrossen Unternehmen. In den zurückliegenden zwölf Monaten steht für die Anteilsscheine sogar ein Plus von über 170 Prozent zu Buche. Damit liegt Dialog Semiconductor einsam an der MDax-Spitze./eas/men/zb

(AWP)