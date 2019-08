Der Chiphersteller Infineon hat sich angesichts schwieriger Bedingungen im Halbleitermarkt im dritten Quartal recht wacker geschlagen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal verzeichnete Infineon ein Plus von zwei Prozent. Damit lag Infineon im Rahmen der eigenen Erwartungen.