Chiphersteller Infineon wie erwartet mit schwächerem Auftaktquartal

Der Chiphersteller Infineon ist wie erwartet schwächer ins Geschäftsjahr 2019/2020 gestartet. Umsatz und operatives Ergebnis (Segmentergebnis) waren im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Vergleich zum Vorquartal rückläufig, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Allerdings lag das Unternehmen bei der Segmentergebnis-Marge mit 15,5 Prozent über den eigenen Erwartungen und jenen der Analysten.