Chiphersteller STMicro übertrifft 2017 Erwartungen

Der Halbleiterhersteller STMicro hat wie die meisten Konkurrenten 2017 von florierenden Geschäften mit Chips für Autos, Smartphones und von der Vernetzung in Industrie und Privathaushalten profitiert. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus und auch die Umsatzprognose für das erste Quartal liegt über den bisherigen von Bloomberg gesammelten Analysten-Schätzungen. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz um ein Fünftel auf 8,35 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Genf mit.