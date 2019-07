Chiphersteller STMicroelectronics senkt Umsatzprognose

STMicroelectronics bekommt die niedrigere Nachfrage nach Chips für die Autoindustrie und Microcontrollern zu spüren und senkt seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Für das Gesamtjahr peilt der Chiphersteller nun einen Umsatz von 9,35 bis 9,65 Milliarden US-Dollar (8,4 bis 8,7 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Genf mitteilte. Bislang war STMicro von 9,45 bis 9,85 Milliarden Dollar ausgegangen.