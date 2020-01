Chipspezialist SK Hynix mit Verlust im Schlussquartal 2019

Wegen der Schwäche des Speicherchipmarkts im vergangenen Jahr ist der südkoreanische Spezialist SK Hynix im Schlussquartal in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten Oktober bis Dezember 2019 sei unterm Strich ein Verlust von 118 Milliarden Won (89,7 Millionen Euro) angefallen, teilte der zweitgrösste Speicherchiphersteller des Landes hinter Weltmarktführer Samsung am Freitag mit. Im vierten Quartal 2018 hatte SK Hynix noch einen Überschuss von 3,4 Billionen Won verbucht. Der Umsatz fiel im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 30,3 Prozent auf 6,93 Billionen Won.