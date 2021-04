CI Com nimmt weitere Abschreiber vor und rechnet mit Verlust

Darin eingerechnet ist laut einer Mitteilung vom Dienstag eine zusätzliche Rückstellung von 169'000 Franken auf die Beteiligung an der Investmentgesellschaft Zenessa SA. Auch auf die Aktien des Brüsseler Immobilienunternehmens Alliance Développement Capital (ADC) werde eine weitere Wertberichtigung von 37'000 Franken fällig.

ADC hatte Ci Com schon das Halbjahresresultat verhagelt, weil der Wertverfall der ADC-Aktien eine Wertberichtigung 567'000 Franken nötig gemacht hatte. Der Jahresabschluss sei noch nicht definitiv, betonte Ci Com in dem Communiqué. Die Konten würden bis zum 30. April 2021 geschlossen.

ra/uh

(AWP)