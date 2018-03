Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com hat im Geschäftsjahr 2017 laut ungeprüften Zahlen einen Verlust von 295'000 CHF erlitten. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Fehlbetrag von 3,60 Mio ausgewiesen. Hauptgrund für den Verlust aus den Vorjahr waren Rückstellungen auf die Zenessa-Beteiligung. 2017 waren diese deutlich geringer ausgefallen, wie es in einer Mitteilung am Montagabend heisst.