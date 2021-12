Cicor-Aktionäre stimmen Schaffung von bedingtem Kapital zu

Damit habe der Cicor-Verwaltungsrat die Möglichkeit, das Aktienkapital durch die Ausgabe von höchstens 1,33 Millionen Aktien zu erhöhen, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. Das Geld will Cicor dazu verwenden, die geplante Pflichtwandelanleihe im Umfang von rund 60 Millionen Franken durchzuführen. Zudem würden die frischen Mittel auch zur Finanzierung weiterer Akquisitionen eingesetzt.

Die Pflichtwandelanleihe werde unter Vorbehalt gewisser regulatorischer Einschränkungen allen Aktionären angeboten, heisst es weiter. Dabei habe sich der Ankeraktionär von Cicor, die One Equity Partners, dazu bereit erklärt, die nicht von den bestehenden Aktionären gezeichneten Anteile zu zeichnen, um die Finanzierung in jedem Fall sicher zu stellen.

Wie bereits angekündigt, wird die Anleihe den Aktionären im Verhältnis zu ihrem Aktienanteil angeboten. Der Wandelpreis werde 47,50 Franken pro Aktie betragen, und die Pflichtwandelanleihe werde nicht verzinst, sofern die Börse dies genehmige.

mk/kw

(AWP)