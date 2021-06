Cicor: Rüdiger Merz kündigt Rücktritt aus VR an

Dieser dürfte bald über die Bühne gehen. Am (gestrigen) Dienstag hatte Cicor mitgeteilt, dass die regulatorischen Genehmigungen für diese Transaktion erteilt worden seien. In der Folge werden die Vertreter des neuen Aktionärs, Norma Corio und Konstantin Ryzhkov, zur Wahl in den Cicor-Verwaltungsrat vorgeschlagen. Dazu werde für den 16. Juli eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Merz war erst an der Generalversammlung vom vergangenen April als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt worden, auf Antrag der Hauptaktionärin HEB Swiss Investment. Diese wurde im März 2009 Ankeraktionärin der Cicor Gruppe und besass per Ende 2020 gut 29 Prozent der Aktien. Im vergangenen März verkaufte HEB Swiss Investment dann die gesamte Beteiligung im Rahmen eines Verpflichtungsgeschäftes an ein Beteiligungsvehikel der OEP.

cf/rw

(AWP)