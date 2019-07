Cisco kauft US-Firma für Netzwerk-Technik

Der US-Netzwerk-Spezialist Cisco verstärkt sich im Bereich Netzwerk-Technik. Für das US-Unternehmen Acacia Communications werden 70 US-Dollar je Aktie in bar geboten, wie Cisco und Acacia am Dienstag in San Jose mitteilten. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent zum Schlusskurs des Vortages. Das Transaktionsvolumen belaufe sich auf rund 2,6 Milliarden Dollar, hiess es weiter. Der Abschluss des Deals werde für das zweite Halbjahr 2020 erwartet./stk/jha/