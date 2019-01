Citigroup mit zweistelligem Milliardengewinn - Aktie deutlich im Plus

(Meldung weiter ausgebaut) - Die amerikanische Grossbank Citigroup hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäften mit Firmen- und Privatkunden operativ etwas mehr verdient. Sorgen bereitete dagegen die vor allem zum Jahresende hin schwache Verfassung der Anleihemärkte - einige Experten werteten das als schlechtes Omen für die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen anderer Banken. Alles in allem überzeugte die Citigroup allerdings mit ihren am Montag vorgelegten Zahlen die Anleger und Investoren, die Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten schnell ins Plus. Rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn legte der Kurs fast drei Prozent zu.