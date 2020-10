Die US-Grossbank Citigroup muss eine hohe Strafe wegen verschiedener Regelverstösse in den Vereinigten Staaten zahlen. Die Zentralbank Federal Reserve (Fed) warf dem Geldhaus am Mittwoch anhaltende Mängel im konzernweiten Risikomanagement und bei der internen Kontrolle vor. Aufgrund des langjährigen Versagens, die Defizite zu beheben, sei ein Bussgeld in Höhe von 400 Millionen Dollar (340 Mio Euro) verhängt worden, teilte die Aufsichtsbehörde OCC mit.