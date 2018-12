Beim Energieunternehmen CKW kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Thomas Reithofer wird per 1. Januar 2019 neuer Leiter des Geschäftsbereichs Energie und Mitglied der Geschäftsleitung, wie CKW am Montag mitteilte. Reithofer folgt auf Esther Denzler, die das Unternehmen Ende August nach fünf Jahren verlassen hatte.