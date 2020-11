Clariant-Aktien nach Angaben zur Restrukturierung kaum verändert

Die Clariant-Aktie notiert gegen 09.45 Uhr um 0,1 Prozent höher bei 18,43 Franken. Der Gesamtmarkt legt gemessen am SPI um 0,4 Prozent zu.

Die geplanten Schritte seien nachvollziehbar und positiv zu beurteilen, schreibt Philipp Gamper von der ZKB. Mit dem Downsizing-Programm werde die Struktur des Unternehmens an die neuen Gegebenheiten angeglichen. Schliesslich werde das Geschäftsvolumen von Clariant nach dem Wegfall der verkauften Bereiche Healthcare Packaging und Masterbatches sowie der geplanten Devestition von Pigments deutlich tiefer liegen als bis anhin.

Clariant setze die neu definierte Strategie mit den nun bekanntgegebenen Massnahmen konsequent um und werde sich zu einem kleineren, stärker fokussierten und profitableren Spezialchemieunternehmen entwickeln, fasst Sibylle Bischofberger von der Bank Vontobel zusammen. Das sei positiv zu bewerten. Bischofberger empfiehlt die Aktie weiterhin als "Kauf" mit einem Kursziel von 22,50 Franken.

Markus Mayer von BaaderHelvea fragt sich derweil, ob der laufende Umbau eher zur Stärkung der Eigenständigkeit von Clariant beitragen soll, oder ob dies zum Verkauf des Unternehmens führen könnte. Schliesslich könnte Clariant zu einem interessanten Übernahmeziel für Private-Equity-Firmen werden, sollte sich Haupteigner Sabic zum Verkauf seines Pakets entschliessen.

Am Dienstag sind am Markt Gerüchte in Umlauf gesetzt worden, wonach Private-Equity-Investoren gerne Clariant übernehmen möchten. Fragen über die Zukunft der Clariant-Beteiligung habe die angekündigte Absicht von Sabic aufgeworfen, wonach die Gruppe ihr Spezialchemikaliengeschäft an die Börse bringen möchte, so Mayer weiter. Sabic könnte den daraus generierten Erlös allenfalls auch für die vollständige Übernahme von Clariant einsetzen.

mk/cf

(AWP)