Clariant-Aktien nach neuen Forderungen White Tales unter Druck

Die Aktien des Spezialchemie-Unternehmens Clariant gehören am Montag im frühen Geschäft in einem schwachen Gesamtmarkt zu den grössten Verlierern. Am Morgen hatte White Tale als grösster Aktionär mit einem Anteil von über 20% an Clariant neue Forderungen an das Unternehmen gestellt; unter anderem beansprucht White Tale drei Sitze im Verwaltungsrat. Sollte es zu keiner Einigung mit Clariant kommen, will White Tale zudem eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Clariant hat in einer Stellungnahme verlauten lassen, dass man die Forderungen von White Tale zur Kenntnis genommen habe und den Dialog mit den Aktionären weiterführen wolle.