Clariant-Aktien nach Verkauf von Masterbatches klar gesucht

Gegen 9.45 Uhr verteuern sich die Anteilsscheine um 3,7 Prozent auf 21,67 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf weisen die Titel eine klar unterdurchschnittliche Entwicklung auf. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gibt leicht nach.

Clariant hatte am Morgen mitgeteilt, das gesamte Geschäft mit Masterbatches, also mit Farbgranulaten, an die amerikanische PolyOne zu verkaufen. Im Rahmen der Transaktion wird die Division mit insgesamt 1,56 Milliarden US-Dollar bewertet, was etwa dem 12,2-fachen des Gewinns auf Stufe EBITDA von Oktober 2018 bis September 2019 entspreche. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2020 erwartet, dann wird auch der Kaufpreis zur Zahlung fällig.

Im Handel wird die Nachricht positiv bewertet. Bei Vontobel wird die Transaktion ebenfalls befürwortet. Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in der Neugestaltung des Portfolios. Der genannte Verkaufspreis liegt in etwa im Rahmen seiner Erwartungen, schreibt Analyst Daniel Buchta. Die Sonderdividende sei eine gute Möglichkeit, die Barmittel auszuschütten.

ZKB-Analyst Philipp Gamper begrüsst die Portfoliobereinigung. So könne sich Clariant nun auf seine drei Kernbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources konzentrieren. Nun bleibe nur noch der Bereich Pigments zum Verkauf. Er gehe davon aus, dass diese letzte Devestition bis 2020 über die Bühne gehen wird. Der Verkaufspreis liegt leicht über seinen Erwartungen, so Gamper weiter.

Bei Baader Helvea zeigt sich Analyst Markus Mayer vor allem vom Preis angenehm überrascht. Er sei mit Blick auf den erzielbaren Preis einer der grössten Optimisten gewesen, so Mayer. Die nun genannten knapp 1,6 Milliarden überträfen aber sogar seine Schätzungen.

hr/kw

(AWP)