Der Spezialchemiekonzern Clariant erweitert seine Präsenz in China: in der Hafenstadt Guangzhou wurde ein neuer Produktionsstandort für schwarze Spezial-Masterbatches eröffnet. Diese erfreuten sich einer guten Nachfrage - so sei die gleiche Anlage in Taiwan voll ausgelastet, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.