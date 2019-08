Der Spezialitätenchemiekonzern Clariant eröffnet ein neues Büro in Saudi-Arabien. Dank dem neuen Standort in der Stadt Jubail soll die Präsenz in der Region weiter gestärkt werden, teilte das Unternehmen mit. So sollen von dort aus die regionalen Kunden aus der Petrochemie und Raffinerie bedient werden.