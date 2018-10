Der Chemiekonzern Clariant eröffnet am Standort Midland in Texas ein neues Labor. Damit würden die Dienstleistungsangebote für Kunden von "Oil-Services" verbessert, teilte Clariant am Dienstagabend mit. Zudem seien die Anlagen um eine grössere Mischanlage, ein Tanklager und ein neues Wartungsgebäude erweitert worden.