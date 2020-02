Clariant Chemicals (India) Limited, die Tochter des gleichnamigen Schweizer Spezialchemiekonzerns, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 den Umsatz um 10,1 Prozent gesteigert. Konkret setzte das Unternehmen 588 Crore Rupien um, also umgerechnet knapp 81 Millionen Franken, teilte Clariant am Freitag mit.