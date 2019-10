Clariant hat den Verkauf des Healthcare-Packaging-Geschäfts abgeschlossen, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Der Bereich wurde, wie bereits bekannt, an eine neu gegründete Beteiligungsgesellschaft von Arsenal Capital Partners veräussert. Der Gesamtwert des Verkaufs beläuft sich auf rund 308 Millionen Franken, was dem 13,2-fachen des bereinigten EBITDA im Geschäftsjahr 2018 entspricht.