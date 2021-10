Clariant und Lummus bauen in Indien Propan-Dehydrierungsanlage

Damit könnten Clariant und Lummus ihre Präsenz auf dem PDH-Markt Indien weiter ausbauen. Gail habe sich für Indiens erste PDH-Anlage für das Catofin-Verfahren von Lummus Technology und die massgeschneiderten Katalysatoren von Clariant entschieden, teilte Clariant am Donnerstag mit. Die geplante Anlage habe eine Kapazität von 500 Kilotonnen pro Jahr und werde in Usar, Maharashtra, errichtet. Gail ist das grösste Erdgasunternehmen des Landes mit Sitz in Delhi.

Die Catofin-Technologie sei ein äusserst zuverlässiges und produktives Verfahren zur Dehydrierung leichter Paraffine, hiess es weiter.

pre/tp/jb

(AWP)