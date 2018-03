Cloud-Geschäft beflügelt Umsatzpläne von Salesforce

Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt nach einem überraschend guten Jahresabschluss zuversichtlicher in die Zukunft als gedacht. Die Cloud-basierte Software des Konzerns soll den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Januar 2019 auf 12,6 bis 12,65 Milliarden US-Dollar nach oben treiben, wie der SAP-Rivale am Mittwoch nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Analysten hatten bisher 12,5 Milliarden Dollar auf den Zettel.