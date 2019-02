CMA CGM will mindestens 50 Prozent an Ceva halten

Am heutigen Dienstag startete die Übernahmeofferte von CMA CGM für Ceva Logistics. Die Franzosen besitzen bereits 33 Prozent am Schweizer Logistiker. Ziel sei es, nach Ablauf des Pflichtangebots mindestens 50 Prozent an der Schweizer Gesellschaft zu halten, sagte CMA CGM-Finanzchef Michel Sirat an einer Telefonkonferenz.