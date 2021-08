'CNBC': Paypal will ins Geschäft mit Aktienhandel einsteigen

Der Online-Bezahldienst Paypal will laut einem Medienbericht auch vom Boom des Aktienhandels durch Kleinanleger profitieren. Nachdem Paypal-Kunden bereits seit dem vergangenen Jahr Kryptowährungen handeln können, sucht das Unternehmen nun nach Möglichkeiten, US-Kunden auch den Handel mit Aktien zu ermöglichen, wie der US-Wirtschaftssender "CNBC" am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Paypal habe dafür einen altgedienten Branchenexperten angeheuert. Es sei aber unwahrscheinlich, dass das Angebot noch in diesem Jahr an den Start gehen werde. Die Paypal-Aktien gewannen zuletzt mehr als 3 Prozent./mis/stk