CNN Money Switzerland stellt den Betrieb ein

(Ausführliche Fassung) - Nach gut zwei Jahren stellt CNN Money Switzerland den Betrieb ein. Wegen der Coronakrise wird dem ersten englischsprachigen Wirtschaftssender des Landes der Stecker gezogen. Der Verwaltungsrat habe am Vortag entschieden, Konkurs anzumelden, teilte CNN Money Switzerland am Montagabend in einem Communiqué mit.