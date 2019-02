Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hebt seine Quartalsdividende an und will weitere eigene Aktien zurückkaufen. Die Ausschüttung steige um 2,6 Prozent auf 40 US-Cent je Anteilschein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Analysten hatten hingegen mit 1 Cent mehr gerechnet.