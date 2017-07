Der Getränkeriese Coca-Cola hat durch seinen Umbau im zweiten Quartal Federn gelassen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar zurück, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies lag am starken Dollarkurs, aber vor allem an den Umstellungen im Abfüllersystem. Der Gewinn rutschte um 60 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar ab.