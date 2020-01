Der US-Getränkeriese Coca-Cola profitiert weiterhin von seinem Verkaufsschlager "Zero Sugar". Mit dem Produkt erzielte der Konzern 2019 erneut eine zweistellige Wachstumsrate, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Vor Handelsstart an den US-Börse steigt die Aktie um 1,82 Prozent.