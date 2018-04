Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hält trotz eines enttäuschenden ersten Quartals an seinen Jahreszielen fest. So soll der Umsatz 2018 nach wie vor im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz zulegen.