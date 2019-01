Colgate-Palmolive rechnet 2019 wegen Investitionen mit weniger Gewinn

Ungünstige Währungskurse haben den US-Zahnpasta- und Seifenkonzern Colgate-Palmolive im vierten Quartal gebremst. Jetzt will Konzernchef Ian Cook in die Marken und neue Produkte investieren. Für 2019 rechnet er deshalb mit einem Gewinnrückgang, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Der Gewinn je Aktie dürfte um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Im vorbörslichen Handel verlor die Aktie mehr als 2 Prozent an Wert.