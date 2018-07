Colgate-Palmolive streicht Prognosen zusammen

So stieg der Umsatz zwischen April und Juni um 1,5 Prozent auf 3,89 Milliarden Dollar. Der Zuwachs war aber zum grössten Teil auf Zukäufe in der Hautpflege zurückzuführen. Aus eigener Kraft konnte der Konzern nur um 0,5 Prozent zulegen. Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft in Lateinamerika, das von dem Trucker-Streik in Brasilien beeinträchtigt wurde.

Im Gesamtjahr erwartet Colgate daher nur noch ein Umsatzwachstum im niedrigen und nicht mehr im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nicht mehr zweistellig, sondern nur noch um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen.

Im zweiten Quartal verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie um 7 Prozent auf 0,77 Dollar. Der Überschuss legte von 524 auf 637 Millionen Dollar zu. Die Aktie gab vorbörslich um über 4 Prozent nach./she/men/fba

(AWP)