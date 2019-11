Colgate-Palmolive wächst stärker

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nach einem leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal stiegen die Erlöse in den Monaten Juli bis September um 2 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Während Mengen und Preise anzogen, litt Colgate-Palmolive weiter unter negativen Währungseffekten. Aus eigener Kraft, abzüglich Wechselkurseffekten sowie Zu- und Verkäufen, sei der Umsatz um 4,5 Prozent gestiegen, hiess es.