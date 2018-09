Comcast legt mit Sky-Übernahme los - Anteil von fast 30 Prozent gekauft

Der US-Kabelkonzern Comcast geht bei der angepeilten Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky einen ersten grossen Schritt. Am Markt habe der Konzern fast 515 Millionen Sky-Aktien und damit rund 30 Prozent der Anteile erworben, teilten Comcast und Sky am Dienstag in London mit. Je Aktie zahlten die Amerikaner 17,28 britische Pfund und damit den Preis, mit dem sie am Wochenende den Grossaktionär 21st Century Fox in einer Auktion um Sky ausgestochen hatten.