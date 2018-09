Comcast will nach Fox-Rückzug keine weiteren Sky-Anteile über den Markt kaufen

Der US-Kabelkonzern Comcast sieht sich nach dem Rückzug des US-Unterhaltungsriesen 21st Century Fox bei der Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky am Ziel und will vorerst keine weiteren Anteile kaufen. Comcast begrüsste in einer Mitteilung vom Donnerstag die Absicht des Fox-Konzerns vom Vorabend, seinen Sky-Anteil in Höhe von 39 Prozent an Comcast abzugeben.