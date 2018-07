Comet Group: Präsident der Division X-Ray Systems tritt ab

In der Unternehmensleitung der Comet Holding kommt es zu einer personellen Veränderung. Detlef Steck, Präsident der Division X-Ray Systems, verlässt die Comet Group. Seine Aufgaben übernimmt per sofort Matthias Barz als Interim Manager, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Die Suche nach einem Nachfolger wurde gestartet.