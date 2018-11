Comet will weiter wachsen und sieht reichlich Potenzial dafür

(Zusammenfassung) - Das Freiburger Technologieunternehmen Comet spürt 2018 nach dem Rekordjahr 2017 das rauere Klima am Halbleitermarkt. Die Gruppe hält aber an der vor knapp drei Jahren eingeschlagenen Strategie fest und will mit neuen Anwendungen und einer tieferen Kostenbasis zurück auf die Erfolgsspur.