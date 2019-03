Commerzbank-Betriebsrat fordert Ende von Fusions-'Abenteuer'

In der Commerzbank wächst der Widerstand gegen eine mögliche Fusion mit der Deutschen Bank. Der Gesamtbetriebsrat des Instituts forderte vom Vorstand den Abbruch der Gespräche. "Es ist an der Zeit, den Schaden jetzt zu begrenzen", heisst es in einer am Mittwoch verschickten "Protestnote" des Gremiums an den Vorstand, die der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt vorliegt. "Ihr Vorhaben hat im Management, bei den Mitarbeitern, in den Gremien, bei den Kunden unserer Bank wie auch in der Gesellschaft keinen Rückhalt." Zuvor hatte das "Handelsblatt" aus dem Schreiben zitiert.