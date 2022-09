Commerzbank-Chef: Peilen weiterhin Milliardengewinn im Jahr 2022 an

Die Commerzbank glaubt trotz einer drohenden Rezession weiterhin an einen Milliardengewinn im laufenden Jahr. "Wir haben ja schon einen Grossteil der Wegstrecke erzielt, deswegen bin ich immer noch vorsichtig optimistisch", sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof am Donnerstag bei der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass, wenn das hier nicht zu einer Vollkatastrophe und Vollbremsung führt, dass wir natürlich unsere Ziele erreichen können."