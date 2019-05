Commerzbank feilt nach Fusionsabsage an Strategie

Nach der Absage einer Fusion mit der Deutschen Bank feilt die Commerzbank an ihrer Strategie. Die Ende April beendeten Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Institute hätten "auch gezeigt, wo wir möglicherweise unsere Strategie nachschärfen sollten", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Frankfurter MDax-Konzerns in Wiesbaden. "Im Herbst können wir Ihnen hierzu mehr sagen."