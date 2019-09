Commerzbank skeptischer: Keine steigenden Erträge mehr erwartet

Die Commerzbank schaut skeptischer auf ihre Geschäfte in diesem Jahr. Das Marktumfeld habe sich verschärft, was sich gerade im wichtigen Firmenkundengeschäft bemerkbar mache. Daher erwarte die Bank für 2019 "nicht länger steigende bereinigte Erträge", teilte das Geldhaus am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Bisher hatte die Bank eine Steigerung der bereinigten Erträge angepeilt.