Die Erträge der Commerzbank kletterten - beeinflusst von Sondereffekten - um zwei Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn legte ebenfalls stärker als erwartet um knapp 30 Prozent auf 448 Millionen Euro zu.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der zuletzt stark gebeutelten Commerzbank-Aktie legte am späten Nachmittag um 3,6 Prozent zu. Das komplette Zahlenwerk zum dritten Quartal will das Institut wie geplant am 7. November vorlegen./stw/he

